تنديد فلسطيني بقرار إسرائيلي بشأن تقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين

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قوبل قرار إسرائيلي بشأن تقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بتنديد فلسطيني، اليوم الجمعة، وسط تحذيرات من تداعياته.

وصرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، قدورة فارس، في بيان، بأن القرار المذكور "يأتي في إطار سلوك انتقامي عنصري لإيقاع الأذى بالأسرى وعائلاتهم والمساس بحقوقهم الأساسية".

وحذر فارس من أن "مواصلة استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار القادم في وجه الاحتلال وعلى كل الجهات".

وقال نائب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، إن "المس بنظام زيارات عائلات الأسرى يأتي مع استمرار الاحتلال بحرمان الآلاف من أفراد عائلات الأسرى من الزيارة لذرائع أمنية".

وذكر الزغاري، أن خطوات مرتقبة بصدد الإعلان عنها لمواجهة هذا القرار، بما في ذلك استئناف "المعركة المستمرة" ضد سياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية.

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أوعز لسلطة السجون بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية لمرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر.

وتعتقل إسرائيل أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني، بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال، بحسب إحصائيات فلسطينية حقوقية.