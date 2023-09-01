قائد مجموعة مسلحة في سوريا: قوات قسد تخسر معاركها في دير الزور وقوات العشائر تسيطر

قال محمد طيانه قائد مجموعة مسلحة في دير الزور بسوريا إن "مقاتلي العشائر العربية سيطروا على ريف دير الزور الشمالي الشرقي بشكل كامل ظهر اليوم الجمعة بعد انسحاب وهروب مقاتلي (قسد) من أخر نقاطهم".

وأضاف طيانه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "فشلت كل تعزيزات (قسد) التي دفعتها باتجاه بلدتي ذيبان والشحيل".

وأكد القائد العسكري "نحن أشخاص مدنيون ولكن عندما تعرضنا لهجوم قومي عنصري من مقاتلي حزب العمال الكردستاني من حقنا أن ندافع عن انفسنا وكل مقاتلينا هم طلاب جامعات وفلاحين وعمال ورعاة أغنام، نحن ندافع عن أرضنا وهم يدافعون عن النفط والمال".

وأكد أبو شادي العكيدي أحد قادة مجموعات العشائر بأن "سبب خسارة (قسد) المعركة هي أنها زجت بأبناء العشائر والقبائل العربية في معركة مع أهلهم وأن المئات من هؤلاء استسلم أو انشق عن (قسد) وبقي مقاتلو حزب العمال الكردستاني في المعركة".

ويشير العكيدي إلى معركة بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، التي سقط فيها، على حد قوله، قتلى وعشرات الجرحى من مقاتلي حزب العمال وتم نقلهم الى المدينة العمالية وحقل العمر النفطي الذي يعتبر قاعدة للقوات الأمريكية و(قسد).

وأقر العكيدي بوصول مقاتلين من أبناء مناطق غرب الفرات الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية والمشاركة بالمعارك ضد قوات (قسد).

وكشف مصدر مقرب من شيوخ قبيلة العكيدات بأن "قوات التحالف الدولي تواصلت معهم لأجل فرض تهدئة بالمنطقة نظراً لحساسيتها واهميتها".

قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ(د ب أ): "لدينا مطالب واضحة أن تتم إدارة المنطقة من قبل أهلها وليست من عناصر جبال قنديل" في إشارة الى مقاتلي حزب العمال الكردستاني، سوف ندير المنطقة ادارياً وعسكرياً وكل موارد المنطقة لأبنائها".

وأضاف المصدر "خلال الساعات القادمة تتم السيطرة على مدينة البصيرة وبذلك تتم السيطرة على ريف دير الزور الشرقي الذي كان تحت سيطرة (قسد) بشكل كامل ويمتد لأكثر من 200 كم متر من حدود محافظة الرقة غرباً إلى الحدود العراقية شرقاً".

وتابع: "تبقى نقطة المعامل وهي على أطراف مدينة دير الزور سوف ينسحب منها عناصر (قسد) بشكل طوعي".