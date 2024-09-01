 استجابة لمطالب الصحفيين.. تشريعية النواب توافق على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية - بوابة الشروق
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استجابة لمطالب الصحفيين.. تشريعية النواب توافق على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

صفاء عصام الدين:
نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 6:36 م | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 6:36 م

طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.

ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.

 

 

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