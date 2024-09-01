انطلاق أعمال الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية

بدأت، اليوم الأحد، أعمال الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعـي لجامعة الدول العربية، وذلك بأعمال اللجنة الاجتماعية برئاسة الإمارات خلفا للأردن، و ذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بأن الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بدأت أعمالها اليوم الأحد، باللجنة الاجتماعية للمجلس، موضحة أنها أطلعت اللجنة على تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي تضمن كافة الجهود والأنشطة التي تمت بين دورتي المجلس في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، بالتركيز على مواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والصحة والشباب والمرأة والأسرة والطفولة والسياسات السكانية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والهجرة والمغتربين والتعليم والبحث العلمي والثقافة وحوار الحضارات.

وذكرت السفيرة الدكتورة أبو غزالة، أنه جاء في مقدمة جدول أعمال اللجنة الاجتماعية الإعداد والتحضير للدورة (34) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية التنموية، وغيرها من الموضوعات الاجتماعية الواردة من الدول الأعضاء والتي تتعلق بحياة الإنسان العربي في حياته اليومية، ومن خلال عدد من المبادرات العربية الهامة، وضمن جهود المجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة.

وأوضحت أنه من المنتظر أن يتم إطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين على توصيات اللجنة الاجتماعية في اجتماعه المقرر عقده يوم 4 سبتمبر المقبل، ومن ثم رفع الموضوعات على المجلس على المستوى الوزاري في 5 سبتمبر، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كل الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

و في السياق ذاته، شددت الأردن على أهمية التعاون المشترك لتعزيز العمل العربي، والدور الكبير الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في تمكين البلدان العربية من تجاوز أزماتها.

وقال المستشار مهند غش رئيس وفد الأردن في أعمال اللجنة الاجتماعية التحضيرية للدورة ١١٤ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية،أن الأردن سعت خلال رئاستها لأعمال الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى بذل كل جهد ممكن بالشراكة مع الدول الاعضاء لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي للتغلب على الاثار الاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها بعض الدول العربية نتيجه الأوضاع السياسية وعدم الاستقرار لتحقيق التنمية ومكتسباتها.

كما أكد أن الأردن عملت على تحقيق تقارب أمثل بين المنظومات التشريعيه والتقنيه لبلوغ مستويات أعلى من التكامل بين الدول العربية.

و أشار لاعتماد عدد من الاستراتيجيات النوعية التي تتسق مع أولويات المنطقة العربية، ومنها الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، التي شهدت الأردن إطلاقها قبل أيام والتي جاءت تتويجا لمبادرة الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.

وأشار إلى إطلاق الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2023، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني المحدثة، كما تم الترحيب بعدد من المبادرات المقدمة من الدول الأعضاء من بينها مبادرة مصر لإنشاء آلية تنسيقية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة مجلس شؤون وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والمبادرة المقدمة من السعودية لاعتماد تخصيص اليوم الثاني من مارس من كل عام كيوم لشهيد الصحة، ومشاركتها تجاربها الناجحة بالقطاع الصحي.

ولفت إلى الترحيب بالمبادرة المقدمة من الإمارات لاستضافتها إنشاء المرصد العربي لتنمية المرأة الاقتصادية، كما تم اعتماد خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.