 مقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية في إطلاق نار غرب الخليل - بوابة الشروق
الأحد 1 سبتمبر 2024 9:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية في إطلاق نار غرب الخليل

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
وكالات
نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 9:07 ص | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 9:07 ص

قتل 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، في هجوم مسلح عند حاجز ترقوميا غربي الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل اثنين وإصابة ثالث، ولاحقا أكدت وسائل إعلام إسرائيلية وفاة المصاب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه عثر على السيارة المستخدمة في الهجوم فارغة بعد تمكن المنفذين من الانسحاب، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دفع بتعزيزات إلى المنطقة ويحاصر بلدة إذنا (شمال غرب الخليل)، في إطار عمليات البحث عن منفذي الهجوم المسلح، بحسب تعبيره.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات استطلاع إسرائيلية حلقت في سماء بلدة ترقوميا والمناطق المحيطة بها شمال غربي الخليل في إطار البحث عن منفذي إطلاق النار.

من جهتها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن أعدادا كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا بعد عملية إطلاق النار وانسحاب المنفذين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك