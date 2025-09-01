تجهيز قسم أورام ومركز حروق على أعلى مستوى بمجمع الفيروز الطبي بطور سيناء

عقد الدكتور أيمن رخا، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، لقاءً مجتمعيًا لمناقشة آليات العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وقياس رضا المجتمع السيناوي عن الخدمات المقدمة في جميع المستشفيات التابعة للهيئة على مستوى المحافظة، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب وعدد من المواطنين ومشايخ القبائل البدوية.

وأشاد الحضور من المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتين إلى توفير عدد كبير من التخصصات الطبية التي كانت غائبة عن المحافظة لسنوات، وحسن المعاملة والاستقبال من قبل الأطباء وأطقم التمريض.

وطالب المواطنون بتسريع الإجراءات الروتينية في الطوارئ، وإيجاد حلول لمنظومة التسجيل الإلكتروني الخاصة بتحديد مواعيد الحجز، وتوفير آليات للكشف على غير القادرين بالمجان.

وقال الدكتور أيمن رخا، إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في تسريع الإجراءات سواء في خدمة الطوارئ أو التسجيل الإلكتروني، مشيرًا إلى أن تسجيل بعض المواطنين الوهمي على النظام يعيق تقديم الخدمات، حيث تم رصد أكثر من 2150 حالة تسجيل وهمي بوحدة الرعاية الصحية بالمنشية بمدينة الطور، ما زاد من مدة الانتظار.

وأكد مدير فرع الهيئة أنه سيتم افتتاح وحدة طب الزهراء بمدينة الطور قريبًا لتخفيف الضغط على وحدة طب المنشية بنسبة 40%، كما أن مستشفى طابا ستدخل المنظومة خلال شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تقليل تحويل الحالات إلى المحافظات الأخرى بنسبة 80%، ويستهدف الوصول إلى رضا المواطنين بنسبة 90% قريبًا.

وأعلن مدير الفرع عن الانتهاء من تجهيز قسم للأورام بمجمع الفيروز الطبي، تمهيدًا لإنشاء وحدة كاملة للأورام تتوفر فيها استشاري أورام على مدار الشهر، إضافة إلى مركز خاص بالحروق على أعلى مستوى، وتوفير 4 أجهزة جديدة لقسم العلاج الطبيعي، على أن يتم خلال 3 شهور تجهيز وتشغيل قسم القسطرة بالمجمع.

وأشار إلى أنه سيتم لأول مرة تشغيل حالة كهربائية للقلب بشرم الشيخ، وتجهيز قسم كامل للصحة النفسية، وعيادات للتخاطب بمجمع الفيروز الطبي، تمهيدًا لإنشاء مركز تخاطب متكامل للأطفال.

حضر اللقاء الدكتور طارق عز الدين، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، والدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، والدكتور هاني العزبي، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثة، والدكتور محمد عبد الجواد، مدير هيئة الإسعاف، والدكتورة بسنت الدالي، مدير إدارة رضا المنتفعين، والدكتور محمد عطية، مدير عام مجمع الفيروز الطبي، ورقية العربي، مدير مدارس التمريض بجنوب سيناء.