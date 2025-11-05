فولكس فاجن تتخذ خطوات مهمة من خلال تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين

في السباق نحو تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية، تتخذ شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكس فاجن خطوة مهمة من خلال تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الصين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أوليفر بلوم اليوم الأربعاء في افتتاح معرض الصين الدولي للواردات في مدينة شنغهاي الصينية "من خلال تصميم وتطوير النظام على شريحة(تقنية تجمع جميع أنظمة الحاسوب أو نظام الكتروني في شريحة واحدة متكاملة) هنا في الصين، فإننا نسيطر على تكنولوجيا رئيسية ستحدد مستقبل القيادة الذكية".

وتم تكليف شركة كاريزون، وهي مشروع مشترك بين شركة كارياد وهي شركة برمجيات تابعة لشركة فولكس فاجن وشركة هوريزون روبوتيكس، المتخصصة في الحوسبة ذاتية القيادة الصينية، بتطوير الشريحة، التي تعالج بيانات من كاميرات وأجهزة استشعار للقيادة.

وتتوقع شركة فولكس فاجن أن تتم عملية التسليم خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.