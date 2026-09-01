السعودية: إنشاء أمانة عامة لاتفاق مكة للدفاع يضمن فاعلية الردع والدفاع الجماعيين

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء أن إنشاء المملكة وتركيا وباكستان أمانة عامة لاتفاق "مكة للدفاع المشترك" يكون مقرها الرياض، يعزز التنسيق والتكامل ويضمن فاعلية الردع والدفاع الجماعيين.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية"واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي رأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان " أن مجلس المجلس نوّه بنتائج الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، وما اشتمل عليه من الاتفاق على اتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية المؤسسية لإنشاء أمانة عامة مقرها المملكة، ولتفعيل مسارات التعاون المشترك".

وأضاف الوزير الدوسري أن إنشاء المؤسسة "يعزز التنسيق والتكامل (بين البلدان الثلاثة) ويضمن فاعلية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في دعم الأمن الدولي والجهود الإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم".

ومن ناحية أخرى أكد مجلس الوزراء السعودي "إثر استعراضه مخرجات الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي؛ مواصلة السعودية دعم كل جُهد يعزز إسهام المنظمة في خدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق تطلعات شعوبه إلى الاستقرار والسلام"، معربًا "عن التهنئة لإسماعيل ولد الشيخ أحمد بمناسبة انتخابه أمينًا عامًا، وعن تقديره لجهود الأمين السابق الأستاذ حسين إبراهيم طه أثناء فترة عمله".