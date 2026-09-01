مقتل 11 شخصا على الأقل جراء هجوم روسي بالطائرات المسيرة والصواريخ على منطقة العاصمة الأوكرانية

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شنت روسيا هجوما جويا واسعا على العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها، خلال الليل، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 12 آخرين، بينهم 3 أطفال، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا بدأت الهجوم الساعة السادسة مساء أمس الاثنين، باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وصواريخ مضادة للرادار، بالإضافة إلى 218 طائرة مسيرة من عدة طرز.

وأوضح سلاح الجو، في بيان عبر تطبيق تليجرام، أن منطقتي كييف وأوديسا كانتا الهدفين الرئيسيين للهجوم.

واستهدف الهجوم الأخير بنى تحتية مدنية ومبان سكنية في عدة أحياء بكييف، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص داخل العاصمة و3 آخرين في المنطقة المحيطة بها.

وقالت السلطات إن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص في حي دارنيتسكي بالعاصمة.

وأضافت خدمات الطوارئ، في بيان، أن شخصا ثامنا لقي حتفه في حي هولوسيفسكي، بعد إصابة مبنى غير سكني واندلاع حريق فيه.

أما القتلى الثلاثة الآخرون فكانوا في مناطق خارج مدينة كييف، بينما أصيب 12 شخصا.

وقامت فرق الطوارئ بإجلاء 48 شخصا وإنقاذ شخصين من تحت الأنقاض. كما أصيب 8 أشخاص، بينهم طفلان.

وفي مدينة بوريسبيل، اندلع حريق في شاحنة داخل منشأة للبنية التحتية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمبنى.

وأعلنت خدمات الطوارئ مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، كما تعرضت محطة لخدمات السيارات في بوريسبيل لأضرار أسفرت عن مقتل شخص آخر.