 ساركوزي يخفق في تجنب المثول للمحاكمة في قضية تتعلق بحملته الانتخابية لعام 2012 - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 9:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

ساركوزي يخفق في تجنب المثول للمحاكمة في قضية تتعلق بحملته الانتخابية لعام 2012

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي
(د ب ا)
نشر فى : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 9:02 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 9:02 م

رفضت محكمة النقض الفرنسية اليوم الثلاثاء، استئنافًا مقدمًا من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي يسعى لتجنب المثول أمام المحكمة على خلفية الانفاق المفرط خلال حملته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012.

وقالت المحكمة إن الاستئناف المقدم من ساركوزي ضد قرار سابق لمحكمة الاستئناف في باريس غير مقبول.

ويقول المحققون إن حملة ساركوزي أنفقت أكثر من 20 مليون يورو (8ر21 مليون دولار) ، متجاوزة الحد الأقصى المسموح به في القانون الفرنسي وهو 5ر22 مليون يورو.

وكان ساركوزي، الذي كان رئيسا لفرنسا في الفترة من 2007 حتى 2012، قد خسر الانتخابات حين ذاك لصالح الرئيس السابق فرانسوا أولاند.

ويتردد أنه يجرى محاكمة ساركوزي في قضية منفصلة، يواجه فيها اتهامات بالفساد وممارسة النفوذ للحصول على معلومات من مسؤول قضائي بارز بشأن قضية حالية.

في قضية ثالثة، يتم التحقيق رسميا مع ساركوزي للاشتباه في حصوله على أموال من أجل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. وقد نفى ساركوزي التهم الموجهة إليه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك