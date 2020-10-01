طارق شوقي: مش عايزين نربي الأطفال على الرعب من الامتحانات

عبر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفائله بالجيل الذي تم تطبيق نظام الجديد على مراحلة الدراسية، من Kg1 حتى الصف الثالث الابتدائي، معقبًا: «عندنا أمل أن الدفعة دي تعلى بينا في التصنيف».

وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أنه تم تصميم المرحلة الابتدائية حتى الصف الثالث الابتدائي، دون إجراء امتحانات تقليدية، معقبًا: «عشان مش راضيين نربي الأطفال على الرعب من الامتحانات خالص، ولا إنه يتعلم عشان الامتحان، عشان عايزين نخلي التعلم بالنسبة لهم متعة».

وأكد أن دور ولي الأمر أكبر، في قيادة طفله حول المحتوى، مستطردًا: «كل ما ولي الأمر كان متفاعلًا معانا كان أحسن».

وتابع أنه من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي سيكون نظام التعليم مكون من خليط مختلف لعرض المواد، وسيتم تغيير شكل المناهج وإدخال علوم جديدة في الصف السابع حتى الـ12؛ للتوافق مع العصر، وإخراج أشخاص مؤهلين لسوق العمل.

ولفت إلى تعليم الأطفال اللغة الانجليزية من صف Kg1، لافتا إلى إجراء امتحان معياري مصري من الصف الرابع الابتدائي، لقياس مستوى القراءة والكتابة والفهم، وامتحان آخر دولي مع دول أخرى لاختبار القدرات.