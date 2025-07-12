غادرت الفرقاطة الألمانية "هامبورج" ميناءها الرئيسي في فيلهلمسهافن للمشاركة في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال متحدث باسم البحرية الألمانية إن عائلات وأصدقاء وزملاء جنود السفينة الحربية، البالغ عددهم نحو 250 جنديًا وجندية، قاموا بتوديعهم من رصيف القاعدة البحرية، مشيرا إلى أن فرقة الموسيقى العسكرية التابعة للجيش الألماني رافقت لحظة المغادرة بعزف احتفالي.

وستنضم الفرقاطة "هامبورج" في بحر الشمال وبحر البلطيق والمحيط الأطلسي إلى ما يُعرف باسم "مجموعة الناتو البحرية الدائمة 1"، والتي تعد أحد التشكيلات البحرية التابعة للحلف الأطلسي، وتُكلّف بشكل أساسي بمراقبة وحماية طرق الملاحة البحرية في تلك المناطق.

وتُعد هذه المهمة أولى عمليات الفرقاطة تحت قيادة القبطان البحري الجديد ألكسندر تيمبف.

وكان طاقم الفرقاطة أجرى رحلات تدريبية خلال النصف الأول من العام.

وقال تيمبف في بيان: "خلال فترة الإعداد المكثفة، أثبت الجميع بكل حماس ما نملكه من قدرات – على المستوى المهني والشخصي وروح الزمالة".

وأضاف: "نخوض هذه المهمة متحدين، بروح فريق قوية ونظرة واضحة إلى مسؤولياتنا". ومن المتوقع أن تعود الفرقاطة إلى فيلهلمسهافن في نهاية العام.

وبحسب الجيش الألماني، فإن تشكيل "مجموعة الناتو البحرية الدائمة 1" يتكون عادة من عدة مدمرات وفرقاطات بالإضافة إلى سفينة إمداد، وتشارك فيه قوات بحرية من جميع دول الحلف تقريبا.

وتنتمي الفرقاطة "هامبورج" إلى ما يُعرف بـ"فئة سكسونيا" من الفرقاطات، وهي مصممة خصيصًا لمهام المرافقة بغرض الحماية والمراقبة البحرية. ويبلغ طول السفينة الحربية 143 مترًا، وهي مزودة برادار خاص يمكنه، وفقًا للجيش الألماني، مراقبة مجال جوي بحجم بحر الشمال بأكمله. كما تحمل هذه الفرقاطات صواريخ مضادة للطائرات ضمن تجهيزاتها.