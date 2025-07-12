أصيب خمسة أشخاص، اليوم السبت، خلال سباق الثيران السادس ضمن مهرجان سان فيرمين لهذا العام في بامبلونا بإسبانيا.

وشهد المسار الضيق المتعرج، الذي يبلغ طوله 800 متر والمؤدي إلى حلبة مصارعة الثيران، العديد من عمليات السقوط، كما أظهر البث على قناة(آر.تي.في.إي) الإسبانية. وتم نقل أربعة من المصابين إلى المستشفى، بينما تلقى الرابع العلاج في مكان الحادث.

ويحاول العديد من المتسابقين الذكور في الغالب السباق أمام الثيران الستة أو بجانبها، وغالبا ما يحاولون لمس قرونها أو ظهورها أثناء ركضهم.

ويقام المهرجان تكريما لقديس المدينة، سان فيرمين ويتم الاحتفال به في مدينة بامبلونا الشمالية كل شهر يوليو منذ أواخر القرن السادس عشر، على الرغم من احتجاجات نشطاء حقوق الحيوان في العقود الأخيرة.