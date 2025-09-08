اتحاد جدة يضم المالي دومبيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي اتحاد جدة تعاقده بشكل رسمي مع المالي محمود دومبيا في صفقة انتقال من نادي رويال أنتويرب البلجيكي.

وأشار النادي في بيان رسمي عبر حساب على "إكس" أن اللاعب سيرتدي قميص الاتحاد بعدما وقع على عقد لمدة 5 مواسم يمتد حتى صيف 2030.

ويعد دومبيا هو ثاني أجنبي يتعاقد معه الاتحاد بعد ضم روجر فيرنانديز الجناح البرتغالي الشاب.

ويشغل دومبيا مركز خط الوسط، فيما كانت تقارير صحفية قد كشفت عن قيمة صفقة انتقال صاحب الـ 21 عاما للنادي السعودي، والتي تبلغ نحو 16 مليون يورو.

ويسعى الاتحاد بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، لتعزيز حظوظه في الفوز بمزيد من الألقاب في الموسم الجديد.