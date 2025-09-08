مانشستر سيتي يعلن انتهاء نزاعه مع الدوري الإنجليزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توصل الدوري الإنجليزي الممتاز ونادي مانشستر سيتي إلى تسوية رسمية تنهي النزاع القائم بينهما بشأن لوائح «المعاملات مع الأطراف المرتبطة» (APT Rules)، والذي كان محل تحكيم منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه بموجب الاتفاق، جرى إنهاء جميع الإجراءات القانونية، مع اعتراف مانشستر سيتي بصلاحية اللوائح الحالية واعتبارها ملزمة.

وأكد الطرفان في بيان مشترك أنه لن يتم إصدار أي تعليقات إضافية بشأن هذه القضية.

وتوصل الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تسوية مع نادي مانشستر سيتي بشأن الطعن المقدم من الأخير ضد لوائح الرعاية، مما يمهّد الطريق أمام النادي لإبرام صفقة رعاية واسعة النطاق مع شركة الاتحاد للطيران.