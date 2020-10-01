أسامة الأزهري ناعيا أمير الكويت: لن ننسى اعتزازه بصداقته مع السيسي

نعى أسامة الازهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

وقال الأزهري، أثناء لقاء ببرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، إن «صباح الأحمد كان رجلًا حكيمًا، قائدًا شديد الانتماء لبلده، والسعي في شئون وطنه وأمته العربية والإسلامية».

وأضاف أن الراحل كان صاحب أعمال إنسانية واسعة، جعلت الأمم المتحدة تمنحه لقب قائد العمل الإنساني، مضيفًا أن الأمير قضى عدة عقود يتبوأ مناصب رفيعة حتى صار أميرا للبلاد

وتابع: «تألمنا وحزنا جميعا لفقده»، متقدمًا بخالص التعازي للشعب الكويتي والأمة العربية في فقد الراحل، الذي وصفه بالكريم.

واستطرد: «لن ننسى له أبدًا كل موقف نبيل وكريم وقف فيه مساندًا لمصر وعارفًا لقدرها، ومعتزًا بصداقته مع القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، أمس الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء أمس، تسمية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير للبلاد.