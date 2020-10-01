إيطاليا تدرس إلغاء عقد شركة أوتوسترادا لتشغيل الطرق السريعة

قال وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي ستيفانو باتوانيلي، إنه من المحتمل أن تلغي الحكومة عقد شركة أتوسترادا بير لا إيتاليا، المملوكة لعائلة بنتون التي تتولى تشغيل وتحصيل الرسوم على أغلب الطرق السريعة في إيطاليا.

من ناحيتها، قررت شركة أتلانتيا الشركة الأم لشركة أوتوسترادا اللجوء إلى هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق الإيطالية لتقديم شكوى ضد الحكومة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باتوانيلي قوله إن شركة أتلانتيا العملاقة لمشروعات البنية التحتية والتي تسيطر على شركة أوتوسترادا تباطأت كثيرا في تنفيذ اتفاق وقعته في يوليو الماضي بشأن قطاع الطرق السريعة لديها.

في المقابل، قالت شركة أتلانتيا إنها تقدمت بشكوى إلى هيئة تنظيم السوق (كونسوب) في أعقاب تصريحات باتوانيلي وتصريحات مماثلة من جانب وزيرة النقل باولا دي مشيلي، والتي تقول الشركة إنها أثرت على موقف سهمها في البورصة.

وكان قد تم وقف تداول سهم اتلانتيا في بورصة ميلانو اليوم مؤقتا بعد تراجعه بنسبة 4.7 في المئة لينهي التعاملات متراجعا بنسبة 2.2 في المئة إلى 13.14 يورو.

وقال باتوانيلي اليوم، إن المفاوضات بشأن إيجاد حل لمشكلة أوتوسترادا "تجعلني أقول إن إلغاء العقد ليس فقط محتملًا، ولكن إذا لم تكن أتلانتيا تدرك ما يحدث، فإن الإلغاء سيكون النتيجة الأكثر احتمالًا، لقد فعلنا كل ما في وسعنا لضمان احترام الاتفاقيات الموقعة مع أتلانتيا".