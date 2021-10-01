ضبط أحد الأشخاص لتنقيبه عن الآثار واكتشاف جزء من معبد يرجع للعصر اليوناني الروماني بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج؛ لقيامه بالتنقيب عن الاثار واكتشاف جزء من معبد يرجع للعصر اليوناني الروماني أسفل منزله.

وتبين قيام المتهم المذكور بحفر حفرة مربعة الشكل بعمق 3 أمتار، أسفلها سرداب حجرى بطول 6 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فـى الحفر وتروسيكل "بدون لوحات معدنية"، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، أفادت أن السرداب أثري، وهو عبارة عن جزء من معبد يرجع للعصر اليوناني الروماني.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بقيامه بالحفر للتنقيب عن الآثار بقصد التربح، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.