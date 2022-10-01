وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: انتهاء الحرب في أوكرانيا أصبح أمراً مستحيلاً

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن انتهاء الحرب في أوكرانيا أصبح أمراً مستحيلاً، بعد ضم روسيا للأقاليم الأوكرانية لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزباروجيا.



إلى ذلك، دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الجيش الروسي، السبت، إلى استخدام "أسلحة نووية محدودة القدرة" في أوكرانيا، حيث تواجه القوات الروسية صعوبات ميدانية في عدد من المناطق.



وقال قديروف في رسالة على تلجرام "في رأيي أنه ينبغي اتخاذ إجراءات أكثر حزما، وصولا الى إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية محدودة القدرة".



ويأتي حديث قديروف عن إجراءات قال إنها أكثر حزما، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، السبت، أنها بدأت عملية اقتحام بلدة ليمان الاستراتيجية شرقي البلاد، بينما ذكرت موسكو أن قواتها انسحبت من هناك.