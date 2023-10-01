أنقرة: الادعاء العام يفتح تحقيقا في الهجوم على مقر الأمن العام بوزارة الداخلية

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أعلن الادعاء العام في العاصمة التركية أنقرة، عن فتح تحقيق في الهجوم على مقر الأمن العام بوزارة الداخلية، والذي وقع صباح اليوم الأحد.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، فجَّر انتحاري قرب مقر وزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن «إرهابيين نفذا هجوما بالقنابل أمام مدخل مديرية الأمن التابعة للوزارة في العاصمة».

وأضاف خلال تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، صباح الأحد، أن إرهابيين اثنين حاولا الاعتداء على وزارة الداخلية بسيارة تجارية خفيفة وقنابل يدوية.

وأشار إلى أن قوات الأمن قرب مقر الداخلية بادلت الإرهابيين إطلاق النار، قائلًا إن «أحد الإرهابيين فجر نفسه داخل السيارة وتم تحييد الإرهابي الآخر».

ونوه إلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح طفيفة؛ نتيجة تبادل إطلاق النار.

وكانت وسائل إعلام تركية أفادت بسماع دوي انفجار قرب مقر وزارة الداخلية، أعقبه انتشار أمني وإغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.