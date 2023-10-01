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حازم عمر: السياسة العامة لبرنامجي الانتخابي تقوم على 3 ركائز

هديل هلال
نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 4:05 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 4:05 ص

قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن السياسة العامة لبرنامجه الانتخابي تقوم على 3 ركائز؛ زيادة الإنتاج الصناعة والزراعة والاستخراجي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض الفاقد والهدر في كل قطاعات الاقتصاد المصري والدولة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أنه سيعتمد سياسة التقشف الحكومي لمدة معينة إذا تولى مقاليد الحكم، وذلك حتى تخرج الدولة من الأزمة.

ولفت إلى «حرصه على عدم زيادة عجز الموازنة، ورغبته في السيطرة على الاستدانة الداخلية والخارجية»، قائلًا إن فرض ضريبة قدرها 5% على المدارس الاستثمارية والمستشفيات الخاصة، يحافظ على الطبقة المتوسطة ويساند الطبقة الضعيفة.

وبسؤاله عما إذا كان يعتزم رفع الضرائب، عقب: «أتبنى طرحًا لرفع الضرائب على الشركات التي تكسب ما يعادل 100 مليون دولار، لتصل النسبة إلى 27% بدلا من 22.5%، فتلك الشركات عددها كبير وليس قليلًا».

وذكر أن تداول قواعد البيانات الضخمة العقبة الوحيدة التي تعوق تطبيق الشمول المالي وإدخال الاقتصاد الموازي، مضيفًا: «التعامل مع قواعد البيانات الضخمة عمل شمول مالي كامل بحاجة إلى إمكانات مازلنا نحاول الحصول عليها».

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