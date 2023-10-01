المرشح المحتمل حازم عمر: سأسعى لخفض الرسوم والضرائب على الغذاء والدواء

قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن فرض ضريبة قدرها 5% على المدارس الاستثمارية والمستشفيات الخاصة لفترة استثنائية، ليس رقمًا كبيرًا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء السبت: «لا مرشح رئاسي يرضي كل الطبقات، أنا رئيس لكل المصريين وهدفي أن أصلح اقتصاد مصر».

ولفت إلى أن إتاحة مناخ اقتصادي جيد للمؤسسات الصحية والتعليمية، يساعدها على تحقيق أرباح بصورة أكبر، مؤكدًا أن تطبيق الضريبة الجديدة عليها يحتاج بعض التوازن بين المؤسسات وأرباحها.

وذكر أنه سيسعى لخفض الرسوم والضرائب على الغذاء والدواء؛ من أجل خفض التضخم الكبير، مشيرًا إلى أنه سيعوض الأمر في المقابل برفع الرسوم على بعض السلع الكمالية والاستفزازية.

وأشار إلى أن «نسبة رفع الرسوم على السلع الكمالية لن يكون كبيرًا، أما الرفع للسلع الاستفزازية سيكون بصورة أكبر قليلًا»، وفقًا لوصفه.

وأكمل: «علبة التونة أكلة الغلبان، مبقاش أنا والزمن عليه بسبب اضطراب سلاسل الإمداد وسعر الصرف، أخفف الرسوم عليها وأرفع السيمون فيليه ميجراش حاجة»، بحسب تعبيره.