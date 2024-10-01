قصف إسرائيلي على جنوب لبنان ورصد تحرك للآليات الإسرائيلية مقابل بلدة الوزاني الجنوبية

قصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عددا من البلدات الجنوبية الحدودية، وشنت الطائرات لحربية سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق الجنوبية، وتم رصد تحرك للآليات العسكرية الإسرائيلية مقابل بلدة الوزاني في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مساء اليوم محيط بلدة الوزاني وسهل بلدة الخيام في جنوب لبنان، واستهدف القصف المدفعي العنيف مناطق قريبة من الحدود الجنوبية مستخدماً قذائف المدفعية والفوسفورية وقذائف الدبابات، وتم رصد تحرك للآليات الإسرائيلية مقابل بلدة الوزاني في ظل تحليق للطيران الحربي والمسير الإسرائيلي، بحسب ما أعلنته قناة " المنار" المحلية التابعة لحزب الله.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت وادي برغز وأطراف كوكبا وراشيا الفخار وكفركلا والخيام و نهر بلاط و ومجرى الليطاني بين بلدتي زوطر ودير سريان في جنوب لبنان.

وأخلى الجيش اللبناني نقاط المراقبة عند الحافة الامامية عند الحدود الجنوبية للانضمام إلى مراكز السرايا في البلدات الحدودية بحسب قناة "المنار".

وألقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة في أجواء عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد شنت منذ 23 سبتمبر الحالي سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان والعاصمة بيروت.

وطالت الغارات الإسرائيلية منازل المواطنين والمنشئات والطرقات. وأسفرت عن مقتل وجرح المئات. كما أسفرت عن موجة نزوح كثيفة من المناطق المستهدفة.



يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.