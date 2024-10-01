محمد عمارة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بشأن يحيى عطية الله

أكد محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لايمكن الحكم على الصفقات الجديدة في الأهلي، خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها المغربي يحيى عطية الله.

وقال محمد عمارة، في تصريحات إذاعية عبر برنامج «لعبة والتانية»، على ميجا إف إم: «أطالب الجمهور بعدم التسرع في الحكم على اللاعبين، ويحيى عطية الله لم يلعب مع الأهلي سوى مباراتين».

وتابع: «أنتظر خوض يحيى عطية الله عدة مباريات من أجل تقييمه، وهناك مباريات قوية خلال الفترة المقبلة، سنحكم عليه من خلالها».

وأكمل نجم الأهلي السابق: «لا يمكننا أن نظلم يحيى عطية الله بسبب كرة في مباراة أو مباراة، ويحيى عطية الله لعب كأس عالم مع المغرب فكيف ينتقد الدفع به لتسديد ركلة جزاء».

واختتم محمد عمارة تصريحاته: «دعنا ننتظر حاليًا حتى نراه ولا يمكن أن نقيمه حاليًا حتى لا نعرضه للظلم».