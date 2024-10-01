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أمريكا: إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل قريبا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 5:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 5:03 م

 نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن مسئول رفيع في البيت الأبيض قوله إنهم لديهم مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل قريبا.

وأضاف المسئول أن "أي هجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل سيخلف عواقب وخيمة على طهران"، مؤكدا: "ندعم بنشاط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل ضد الهجوم الإيراني المرتقب".

من جانبها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن هناك حالة تأهب قصوى في إسرائيل عقب توقع هجوم من إيران. ويأتي ذلك فيما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في حيفا وعكا ونهاريا.

ونقلت هيئة البث عن الجيش الإسرائيلي أن إطلاق صاروخ واحد من لبنان أدى إلى إطلاق إنذارات واسعة النطاق في الشمال. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قرر تعبئة 4 ألوية احتياط وقوات إضافية للمهام العملياتية في القطاع الشمالي.

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