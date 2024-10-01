مسئول إيراني: 80 صاروخا أطلقها الحرس الثوري على إسرائيل أصابت أهدافها

نقلت وكالة أنباء فارس عن مسئول إيراني قوله إن أكثر من ثمانين صاروخا أطلقها الحرس الثوري أصابت أهدافها.

وأضاف المسئول الإيراني أن دفعة جديدة من الصواريخ في طريقها إلى الأراضي المحتلة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بانطلاق 1864 صفارة إنذار خلال الساعة الأخيرة في جميع أنحاء "إسرائيل" بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية، وفقاً لما نقلته قناة "الميادين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء الهجمات الصاروخية الإيرانية.

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن إيران أطلقت أكثر من 200 صاروخ خلال النصف ساعة الأخيرة على إسرائيل.

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن "إسرائيل ستُستهدف مرة أخرى إذا ردّت"، في إشارة إلى الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي ضربت إسرائيل.

وأوضحت إيران أن الهجمات تأتي رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتوقف حركة الطيران في مطار بن غوريون.