أول رد من الزمالك على خطاب سحب أرض النادي في أكتوبر

ردّ كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، على ما تردد بشأن تسلّم النادي خطابًا رسميًا من وزارة الإسكان قبل ثلاثة أيام، يقضي بسحب أرض فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال شعيب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" بشأن ما أثير عن تلقي نادي الزمالك خطابًا رسميًا من وزارة الإسكان (قبل ثلاثة أيام) بسحب أرض النادي في أكتوبر، أوضح بصفتي المستشار القانوني للنادي ما يلي:"

1- لم يصل للنادي أي قرار بسحب الأرض، سواء من وزارة الإسكان أو من هيئة المجتمعات العمرانية أو من جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

2- على خلاف ما ورد في البيان الأول للوزارة، لم يُخطر الزمالك أو يتسلّم أي إنذارات تفيد تأخره في تنفيذ المشروع أو انتهاء المدة المقررة أو شروع الجهاز في اتخاذ إجراءات سحب الأرض.

3- الزمالك هو من بادر بالبحث عن حقيقة الخطاب المشار إليه في بيان الوزارة، وحصل على شهادة رسمية من الهيئة القومية للبريد المصري تؤكد أن النادي لم يُخطر أو يتسلّم هذا الخطاب حتى تاريخ 1/9/2025.

4- الخطاب الذي تسلّمه الزمالك رسميًا بتاريخ 2/9/2025 هو خطاب قديم محرر بتاريخ 4/6/2025 وصادر عن جهاز حدائق أكتوبر، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني لكونه لم يصل إلى النادي إلا بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تحريره.

5- هذا الخطاب القديم لم يتضمن أي قرار بسحب الأرض، كما أن ما ورد فيه من معلومات غير دقيقة، وقد رد النادي عليه قانونيًا بخطاب رسمي مرفق به المستندات التي تثبت سلامة موقفه.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية عن تسلّم المدير التنفيذي لنادي الزمالك، حسن موسى، خطابًا رسميًا من وزارة الإسكان يقضي بسحب أرض النادي في أكتوبر، وأنه قام بإبلاغ مجلس الإدارة بمضمون الخطاب.