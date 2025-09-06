الخارجية الفلسطينية تحذر من اشتداد المخاطر المحدقة بحياة سكان غزة

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من اشتداد المخاطر المحدقة بحياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت في بيان، اليوم السبت، إن هذه المخاطر تزيد من خلال التصعيد الحاصل في حرب الاحتلال على مدينة غزة وتوسيع رقعة التدمير الممنهج لمنازلها وأبراجها ولجميع أشكال الحياة فيها.

وأضافت أن الاحتلال يواصل فرض النزوح القسري على ما يقارب مليون مواطن وزجهم في دائرة موت محكمة تحيط بهم أينما ذهبوا قصفًا وتجويعًا.

وأشارت إلى أن الاحتلال يحاول حشر أكثر من مليونيْ مواطن مجوعين في مساحة تقارب 12٪ من مساحة القطاع كأقصر الطرق لتهجيرهم بالقوة.

ويركز جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليًّا على قصف الأبراج السكنية في مدينة غزة، ضمن خطة تتضمن تكثيف العدوان على المدينة، وفي محاولة لإجبار السكان على النزوح منها.

ومنذ بضعة أسابيع، تدمر إسرائيل مربعات سكنية كاملة في مدينة غزة وفي جباليا شمالي القطاع ضمن خطتها لاجتياح المدينة، واحتلالها في عملية أسمتها عربات جدعون 2.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، تصعيد العملية العسكرية في قطاع غزة، وقال: «الآن تفتح أبواب الجحيم».