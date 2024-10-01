وزير الخارجية الإسباني يدعو إلى وقف التوغل الإسرائيلي في لبنان

شدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على وجوب وقف التوغل البري الإسرائيلي في لبنان، مناشدًا تنفيذ القرار 1701 بالكامل.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، إنه تباحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حول الوضع في غزة والضفة الغربية ولبنان.

وأضاف: «سنواصل توحيد الجهود من أجل وقف إطلاق النار؛ لمنع سقوط المزيد من القتلى المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن».

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، التوغل البري في جنوب لبنان، مدعيًا أنه يشن عملية محدودة لاستهداف البنية التحتية لحزب الله.

وأعلن في بيان فجر اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مركزة في جنوب لبنان، تستهدف أهدافًا وبُنى تحتية تابعة لـ«حزب الله»، في القرى القريبة من الحدود.

وذكر أن هذه العملية جاءت «بناءً على قرار سياسي، وتهدف إلى استهداف البُنى التحتية التابعة لحزب الله في تلك المناطق»، قائلًا إنها «تتماشى مع خطة محددة تم التحضير لها في هيئة الأركان وقيادة الشمال، وتدربت عليها القوات في الأشهر الأخيرة».