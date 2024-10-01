عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا بمكتبه اليوم الثلاثاء، مع الدكتور طارق هيكل، مدير معهد الأورام بدمياط، حيث تناول اللقاء استعراض جهود معهد الأورام لخدمة المرضى، والذي يغطي أكثر من 5 محافظات.

وأوضح الدكتور طارق هيكل، مدير معهد الأورام، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن المعهد يقدم خدمات علاجية وتشخيصية لمرضى الأورام، والتي تتمثل في خدمة جراحة الأورام المتقدمة، والعلاج الكيماوي، والعلاج الموجه، والعلاج الإشعاعي ثلاثي الأبعاد، والعلاج بالنظائر المشعة، وعلاج أطفال الأورام، كما شرح آخر المستجدات بمشروع التوسعات للمعهد.

وأشار «هيكل»، إلى إنشاء مبنى ملحق بالمبنى على مساحة 600 متر مربع، عبارة عن دور أرضي و 7 أدوار علوية ليضم 12 عيادة خارجية، ومعمل وصيدلية وقاعات محاضرات، وتدريب وغرف إقامة، وغرف مخصصة للعلاج الكيماوي لليوم الواحد، ومدعم بجهاز جديد للعلاج الإشعاعي بقيمة 200 مليون جنيه سيتم تشغيله خلال ثلاثة أشهر.

كما ناقش المحافظ، خطة توصيل مرفق المياه للربط من الشبكة إلى المبنى، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبحث أيضًا خطة إجراء بعض أعمال الصيانة البسيطة للمبنى القديم، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للمنظومة الطبية بالمحافظة، و تذليل أي عقبات أمامها لتقديم أفضل الخدمات العلاجية، والطبية للمواطنين، وأن المعهد يقدم خدمات متكاملة لعلاج مرضى الأورام بمحافظة دمياط، والمحافظات المجاورة، وهي الدقهلية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، وبالطبع محافظة دمياط.