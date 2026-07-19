وزير خارجية باكستان يتعهد بتقديم الدعم لفنزويلا بعد الزلزالين المدمرين

قدم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار اليوم الأحد تعازيه إلى فنزويلا بعد الزلزالين المدمرين الأخيرين، مؤكدا مجددا "تضامن إسلام آباد الثابت" مع حكومة فنزويلا وشعبها، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الفنزويلي الجديد فيليكس بلاسينسيا.

وكان زلزالان قويان بقوة 7.2 و7.5 درجة قد ضربا فنزويلا، في 24 يونيو، بفارق 39 ثانية فقط في ولاية ياراكوي غرب البلاد.

وأسفرت الكارثة حتى الآن عن مقتل 5069 شخصا على الأقل وإصابة 16740، حسب ما ذكره رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريجيز، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأحد.

وطبقا لمنشور على موقع إكس من قبل وزارة الخارجية، هنأ دار وزير الخارجية الفنزويلي بتعيينه قبل أن يعرب عن خالص تعازي باكستان بسبب الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا.

وأكد مجددا "تضامن باكستان الثابت مع حكومة وشعب فنزويلا خلال هذا الوقت الصعب وأعرب عن ثقته في "صمود البلاد وتعافيها"

وشكر بلاسينسيا وزير الخارجية الباكستاني على رسالة باكستان للتعاطف والتضامن وأعرب عن تقديره لدعم باكستان والتضامن الإنساني مع ضحايا الكوارث الطبيعية، مؤكدا "أهمية الدعم المتبادل في أوقات الحاجة".