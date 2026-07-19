بادو الزاكي مديرًا فنيًا لمنتخب الأردن خلفًا لجمال السلامي

حسم الاتحاد الأردني لكرة القدم قراره بتعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول، ليتولى قيادة “النشامى” خلال المرحلة المقبلة التي تشهد استحقاقات مهمة، أبرزها نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

وجاء الإعلان عبر بيان رسمي، أكد خلاله الاتحاد أن التعاقد مع الزاكي يمتد لعام واحد، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة، عقب ختام مشاركة المنتخب الأردني في كأس العالم 2026.

ويخلف الزاكي مواطنه جمال السلامي، الذي انتهت مهمته مع المنتخب بعد قيادته في المونديال، ضمن مرحلة شهدت العديد من التحديات.

ويُعوّل الاتحاد الأردني على الخبرة الكبيرة التي يمتلكها الزاكي، سواء كلاعب أو مدرب، حيث يُعد من أبرز رموز الكرة المغربية، وسبق له قيادة منتخب بلاده لبلوغ دور الـ16 في كأس العالم 1986، إلى جانب تتويجه بجائزة أفضل لاعب إفريقي، قبل أن يخوض مسيرة تدريبية متنوعة مع عدة منتخبات وأندية في المنطقة العربية وإفريقيا.