وزير الأوقاف: َالوزارة على استعداد لدعم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في تنفيذ محاوره

قال وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، أن الوزارة على أتم الاستعداد لدعم والتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في تنفيذه للمحاور السبعة الشاملة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان من خلال تعزيز القوافل الدعوية للمناطق الأكثر احتياجا وإطلاق الحملات التوعوية؛ لتوعية الشباب بأهمية مواجهة الظواهر السلبية.

جاء ذلك خلال استقبال الأزهري الدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية.

من جانبه أكد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أن التعاون بين أبناء المؤسسة الدينية مستمر وممتد، مشيرا إلى أن المحاور السبعة الشاملة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تتعاضد مع المحاور الاستراتيجية الأربعة لوزارة الأوقاف لتحقيق ما نصبوا إليه ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.