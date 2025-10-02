الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على أسطول الصمود عمل إرهابي

- الاعتداء الإسرائيلي عمل إرهابي يشكل انتهاكا صارخا للقانوني الدولي

- بدأنا المساعي اللازمة من أجل الإفراج الفوري عن مواطنينا والركاب الآخرين الذين احتجزتهم إسرائيل

وصفت وزارة الخارجية التركية، الاعتداء الإسرائيلي على "أسطول الصمود" العالمي المتجه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، بـ "العمل الإرهابي".

جاء ذلك في بيان، مساء الأربعاء، إثر بدء سلاح البحرية الإسرائيلي اعتراض بعض سفن "أسطول الصمود" والسيطرة عليها في المياه الدولية.

وأكد البيان، أن الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية، على "أسطول الصمود" الذي يهدف لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، هو "عمل إرهابي" يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.

وأضاف أن الاعتداء الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانوني الدولي، لا سيما وأنه يستهدف مدنيين يتحركون لغايات سلمية دون استخدام العنف.

وشدد البيان على أن هذا الاعتداء يشكل دليلا واضحا على أن "السياسات الفاشية والعسكرية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يفرض حصارا مطبقا على غزة ويحكم عليها بالمجاعة، لا تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل تطال كل من يقاوم ظلم إسرائيل.

وأعربت الخارجية عن أمل أنقرة في ألا يلحق هذا الاعتداء الضرر بجهود تحقيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن تركيا ومنذ انطلاق رحلة "أسطول الصمود"، تنخرط في تنسيق وثيق مع الدول الأخرى التي يشارك مواطنوها في الأسطول.

وأكد أن أنقرة أطلقت المساعي اللازمة من أجل الإفراج في أسرع وقت ممكن عن المواطنين الأتراك وبقية الركاب الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الاعتداء، مؤكدا أنه سيتم اللجوء إلى المسارات القانونية لمحاسبة منفذي هذا الاعتداء.

واختتم البيان بالدعوة إلى أن تتحرك الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المعنية فورا من أجل رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وضمان حرية الملاحة في المنطقة.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أعلن أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، تعرضه لهجوم من نحو 10 سفن إسرائيلية.