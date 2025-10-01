التعليم تحدد ضوابط احتساب درجات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمرحلة الثانوية

حددت المديريات التعليمية ضوابط احتساب درجات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026 للمرحلة الثانوية.

وجاءت الضوابط كالتالي:

- الصف الأول الثانوي:

طبقاً للقرار 234 لسنة 2025 بتعديل نصوص وأحكام القرار الوزارى رقم 138 لسنة 2024، مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطالب وتعتبر مادة نجاح ورسوب ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتدرس بواقع 4 حصص أسبوعياً بإجمالي عدد ساعات 103 ساعات والدرجات الكلية 100 درجة والصغرى 50 لكل فصل دراسي وتدرس المادة لطلاب الصف الأول (العام - بكالوريا) وتوزع درجاتها كالتالى: امتحان الفصل الدراسي 30%، اختبار شهر أول 15% ، اختبار شهر ثان 15% ، مواظبة وسلوك 10% التقييم الأسبوعى 15%، وكشكول الحصة والواجب 15% .

ويشترط للنجاح حصول الطالب على ربع الدرجة في الورقة الامتحانية لكل فصل دراسي على حدة أما بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقرر للنجاح فيعقد لهم امتحان دور ثان ويعد اجتيازه شرطاً للانتقال إلى الصف الأعلى.

- الصف الثاني والثالث الثانوي:

تطبق النشرة الواردة من الإدارة المركزية للتعليم العام 2024/11/5 حيث تكون مادة التكنولوجيا نشاط اختياري من مواد التربية المهنية يختار الطالب بينه وبين ريادة الأعمال والمشروعات كالعام السابق.