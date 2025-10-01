محافظة الجيزة: غلق وتشميع 10 مقاهي ومحلات مخالفة ومتعدية على حرم الطريق العام بالمنيرة الغربية والعجوزة ومنشأة القناطر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة الأحياء والمراكز استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن المخالفات والتعديات على الطريق العام وإدارة أنشطة بدون تراخيص.

ففي حي المنيرة الغربية، تم غلق وتشميع عدد من المقاهي المخالفة من بينها كافتيريا الدالي بطريق البراجيل امتداد أحمد عرابي ناصية شارع الريان، وذلك نظرًا للتعدي على الطريق العام واحتلال حرم الشارع بما يهدد سلامة المارة للخطر نتيجة اضطرارهم للسير بالطريق الرئيسي.

وفي حي العجوزة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الأنشطة المخالفة وغير المرخصة شملت كافيه بشارع العراق ومغسلة سيارات بشارع النيل الأبيض ومكتب تجاري بشارع الهادي ومركز تجاري بشارع العلمين ومحل بشارع العلمين.

كما أسفرت الحملات، بمركز ومدينة منشأة القناطر عن غلق ثلاثة مقاهي ومحلات مخالفة بقرية وردان وذلك ضمن جهود التصدي للمخالفات وحماية حقوق المواطنين، وبذلك بلغ إجمالي المقاهي والمحلات المخالفة التي تم غلقها خلال الحملات عشرة مقاهي ومحلات مخالفة وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن الحملات الميدانية للتعامل الفوري مع أية مخالفات أو تعديات على الطريق العام أو أنشطة تدار بدون ترخيص تنفيذًا لتكليفات الدولة في فرض الانضباط مشددًا على أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون حفاظًا على سلامة المواطنين.