أوربان يلتقي ميركل في بودابست بمناسبة نشر النسخة المجرية من مذكراتها

استقبل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة المجرية بودابست لإجراء محادثة معها، وذلك رغم العلاقات المتوترة التي كانت قائمة بين الجانبين.

وجاءت زيارة ميركل إلى العاصمة المجرية بمناسبة تقديم الترجمة المجرية لمذكراتها. وقد نشر أوربان على صفحته في فيسبوك صورًا للقاء، ظهرت فيها ميركل وأوربان وهما يتأملان بإعجاب منظر نهر الدانوب من تلة بودا حيث يقع مقر الحكومة. وكتب أوربان تعليقًا: "من تقلدت منصب المستشارة (الألمانية) ذات مرة، تظل بالنسبة لنا مستشارة على الدوام. أهلاً بك في المجر يا أنجيلا ميركل".

ولم يُعرف في البداية ما دار في الحديث بين السياسيين. وكانت الخلافات بينهما قد بلغت ذروتها خلال أزمة اللاجئين عام 2015، حين فر عشرات الآلاف من الأشخاص من مناطق الأزمات، خصوصًا في الشرق الأوسط، عبر المجر باتجاه أوروبا الغربية. وقتها منعت المجر اللاجئين مؤقتًا من مواصلة رحلتهم، ثم سمحت لهم بالعبور بعد أن أعلنت ميركل استعداد ألمانيا لاستقبالهم. ومنذ ذلك الحين ظل تصريح ميركل الشهير آنذاك: " سننجز هذا"، مثار سخرية من جانب أوربان وأنصاره في السياسة والإعلام.

وفي العام نفسه أمر أوربان بإقامة سياج شائك على حدود المجر مع صربيا وكرواتيا لوقف تدفق اللاجئين عبر الحدود الخضراء ضمن مسار البلقان. كما فرض تعديلات قانونية جعلت تقديم طلبات اللجوء في المجر شبه مستحيل.

وفي تعليق نُشر اليوم الأربعاء على الموقع المجري المقرب من الحكومة "ماندينر.إتش يو"، اعتُبر الجانب الإيجابي الوحيد في سياسة ميركل هو إيمانها بـ"الحفاظ على الوحدة الأوروبية عبر الحلول التوافقية، وعلاقتها البراجماتية مع الروس".

جدير بالذكر أن ميركل التي شغلت منصب مستشارة ألمانيا بين عامي 2005 و2021، نشرت مذكراتها تحت عنوان:" الحرية. ذكريات 1954-2021"، فيما أصدرت دار النشر "أنيموس" في بودابست النسخة المجرية من المذكرات.