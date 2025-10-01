السعودية والأمم المتحدة تطلقان مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني

أطلقت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني "تعزيز المكتسبات المشتركة في الفضاء السيبراني"، وذلك بمشاركة نخبة من صنَّاع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين والمختصين الدوليين.

جاء ذلك على هامش المنتدى الدولي للأمن السيبراني المنعقد في الرياض، اليوم ، حيث ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كلمة مرئية لضيوف المؤتمر.

وقال جوتيريش: "علينا أن نعمل معا لضمان أن يخدم الفضاء الإلكتروني الصالح العام"، موجها الشكر للسعودية على تبني المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني".

وأكد جوتيريش أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بتعزيز رؤيتها نحو الفضاء السيبراني؛ فضاءً مفتوحاً وآمناً.

وتنعقد النسخة الخامسة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني لعام 2025، في الأول والثاني من الشهر الجاري في مدينة الرياض تحت شعار: "تعزيز المكتسبات المشتركة في الفضاء السيبراني"، وذلك بمشاركة نخبة من صنَّاع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين والمختصين الدوليين في الموضوعات ذات الصلة بالفضاء السيبراني عبر مجموعة من الحوارات الاستراتيجية والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى التي تتناول موضوعات الفضاء السيبراني على نحوٍ شمولي.

ويهدف المنتدى إلى تحفيز الحوار الدولي نحو بناء فضاء سيبراني آمن وموثوق، يُسهِم في دعم نمو الاقتصادات، وازدهار المجتمعات عبر مناقشة خمسة محاور رئيسية"تجاوُز التباينات العالمية: تحقيق الانسجام في الفضاء السيبراني في ظل عالم سريع التطور والتحول"، "نحو مفهوم جديد للاقتصاد السيبراني: تعظيم المكتسبات في الاقتصاد السيبراني وتعزيز النمو نحو رخاءٍ مشترك".