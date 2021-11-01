تباطؤ نمو نشاط قطاع التصنيع في أمريكا خلال الشهر الماضي

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أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط قطاع التصنيع الأمريكي مع استمرار تضرر القطاع من الصعوبات التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد، مما أدى إلى طول فترة توريد مستلزمات التشغيل وتراكم المخزون.

وبحسب معهد إدارة الإمدادات تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى 8ر60 نقطة مقابل 1ر61 نقطة خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير معهد إدارة الإمدادات القول إن فترة قيام الموردين بتوصيل الإمدادات إلى المصنعين زادت إلى 5 أشهر خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي مما أدى إلى زيادة الفترة التي تحتاجها الشركات الصناعية للحصول على المواد الخام.

في الوقت نفسه فإن نقص الأيدي العاملة وفترات إغلاق المصانع المتقطعة ووصول حجم الواردات إلى مستويات قياسية أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ الأمريكية وتأخر مواعيد التسليم.

كما أدى كل ذلك إلى ارتفاع حاد للمؤشر الفرعي للمخزون لدى قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 1984.