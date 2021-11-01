إخلاء سبيل متهم وحجز اثنين في واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى

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أمرت النيابة بإخلاء سبيل سائق السيارة التي ارتكب مستقلوها واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، أعلى كوبري المنصورية بالهرم، وذلك بكفالة مالية.

كما أمرت بحجز مالك السيارة والتباع العامل عليها، لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تداول على صفحة شخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للفنانة نشوى مصطفى بشأن تعرض كريمتها حال قيادتها السيارة الخاصة بها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة للتحرش اللفظى من مستقلى إحدى سيارات النقل ولدى تصويرها لهم قام أحدهم بالإشارة بأفعال خادشة للحياء.

وبفحص الواقعة حددت الأجهزة الأمنية مرتكبيها، وتبين أنهم 3 أشخاص تم ضبطهم، والسيارة المستخدمة، وتبين أنها ملك نجل أحدهم.

وبمواجهة المتهمين قرروا أنهم حال سيرهم بمكان الواقعة فوجئوا بسيدة تجلس بجوار قائد سيارة أخرى تتعدى عليهم بالسب على إثر خلاف حول أولوية المرور وقامت بتصويرهم بهاتفها المحمول وتوعدتهم، فقام أحدهم بالإشارة لها بإشارات خادشة للحياء.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

ودونت الفنانة نشوي مصطفى منشورا علي موقع التواصل الاجتماعي جاء فيه "النهارده بنتى اتعرضت للتحرش من العربية دى وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية وكلمتنى وهى مفزوعة قلت لها حاولى تصوريهم وعملو لها إشارات سافلة زي ماهو فى الصورة كده — الحمد لله ربنا ستر وبنتى موقعتش من على الكوبرى وهى مرعوبة من حجم العربية اللورى اللي بترهبها — حسبى الله ونعم الوكيل فيهم".