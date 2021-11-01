قيادي بمجلس البجا يعلن فتح شرق السودان بعد إغلاقه منذ سبتمبر

أعلن قيادي بالمجلس الأعلى للبجا،أكبر مجموعة قبلية بشرق السودان ، عن فتح شرق البلاد بالكامل بعد إغلاقه منذ شهر سبتمر الماضي.

ونقلت قناة "الشرق "السودانية اليوم الاثنين عن القيادي بالمجلس الأعلى للبجا، الصادق مليك، قوله إنه تم فتح جميع الموانئ والطرقات وبالتالي تم فتح شرق السودان بالكامل.

كانت قبيلة البجاء قد أغلقت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي كل الموانئ والطرق بشرق السودان ،واشترطت تحقيق مطالبها لرفع الإغلاق .

ويطالب أفراد قبيلة البجا، بتوفير ما وصفوه بمنبر منفصل لطرح قضاياهم بمرجعية مؤتمر سنكات، الذي عقد في أيلول /سبتمبر 2020، وتم فيه طرح إقامة إقليم موحد لولايات شرق السودان، وإنشاء هيئة تنسيقية عليا مشتركة بين جميع مكونات شرق السودان.



