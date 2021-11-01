قال وزير الدولة الأول للصحة في سنغافورة الدكتور جانيل بوثوتشيري، اليوم الإثنين، إن معدلات الاستقالة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية ارتفعت خلال العام الجاري وسط أزمة القوى العاملة في المستشفيات.

وأضاف بوثوتشيري - وفقًا لقناة آسيا نيوز الإخبارية، في جلسة برلمانية عقدت اليوم - أن حوالي 1500 من العاملين في مجال الرعاية الصحية استقالوا في النصف الأول من عام 2021، مقارنة بنحو 2000 سنويًا قبل انتشار الوباء، موضحًا أن العاملين الأجانب في مجال الرعاية الصحية استقالوا بأعداد أكبر، حيث استقال ما يقرب من 500 طبيب وممرض أجنبي في النصف الأول من عام 2021، مقارنة بنحو 500 في عام 2020 بأكمله وحوالي 600 في عام 2019.

وأوضح أن هذه الاستقالات تم تقديمها في الغالب لأسباب شخصية أو للهجرة أو للعودة إلى بلدانهم الأصلية، مشيرًا إلى أنه ليس من المستغرب أن ترتفع معدلات الاستقالة هذا العام، وأن نسبة كبيرة من العاملين في مجال الرعاية الصحية لم تتح لهم الفرصة لأخذ عطلة منذ عام 2020، حيث لم يتمكن أكثر من 90% من الحصول على إجازاتهم المتراكمة لعام 2021.