الأوكرانيون في كييف و6 مناطق أخرى يواجهون انقطاعا للكهرباء وسط الهجمات الروسية

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يواجه الأوكرانيون في كييف وست مناطق أخرى انقطاعا للكهرباء اليوم الثلاثاء، بعد هجمات صاروخية روسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقالت شركة "اوكرينيرهو" للطاقة اليوم الثلاثاء إنه سيتم قطع الكهرباء على العملاء على أساس مراحل. وسوف تتأثر مناطق تشيرنيهيف وتشيركاسي زهيتومير، بالإضافة إلى سومي وخاركيف وبولتافا.

ويهدف قطع الكهرباء لمنع زيادة الأحمال على محطة الطاقة. كما أن هذا الانقطاع سوف يسمح للخبراء بإصلاح المحطات المتضررة من الهجمات الصاروخية والجوية، وإعادة تشغيلها.

ويشار إلى أن البنية التحتية الحيوية للطاقة طالما كانت هدفا أساسيا للجيش الروسي منذ أن بداية الغزو منذ أكثر من ثمانية أشهر.