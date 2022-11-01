توفى الشيف المصرى أسامة السيد أحد أشهر الطهاة على مستوى العالم العربي بعد صراع مع المرض، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكان آخر تغريدات الشيف أسامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يوم 21 سبتمبر الماضي قائلا: أحبائي،،، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن.

وأضاف: "تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء.. مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة، منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه وأتعلمه لأكون جزءًا من حياتكم اليومية وأخدم الإنسانية.. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم".

يذكر أن الشيف أسامة السيد قدم العديد من البرامج التليفزيونية الخاصة بالمطبخ، وذاع صيته في كثير من البلدان.

