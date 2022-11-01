وصلت عائلة المهاجم البرازيلي برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة مساء يوم الإثنين.

ونشر المهاجم البرازيلي سافيو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» اليوم الثلاثاء، صورة تجمعه بـ عائلته عند وصولهم مطار القاهرة.

وكان سافيو قد سجل هدفا في فوز فريقه الأهلي، أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، في مباراة كأس السوبر المصري مساء يوم الجمعة الماضية.

وتوج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ 12 في تاريخه، بعد فوزه على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد.