أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المالك الجديد لشركة «تويتر» عن إقرار رسم شهري مقداره 8 دولارات للمستخدمين الذين يرغبون في توثيق حساباتهم على المنصة.



وكتب ماسك بتغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «القوة للناس! أَزرق مقابل 8 دولارات شهريا» في إشارة إلى علامة التوثيق الزرقاء التي ترافق الحسابات الموثقة.



واعتبر ماسك الذي قرر بحسب تقارير إعلامية حل مجلس إدارة تويتر بالكامل، أن خطته الجديدة ستقلب «نظام اللوردات والفلاحين الحالي» وتخلق مصدرا جديدا لإيرادات المنصة.



واستحوذ ماسك مساء الخميس الماضي على منصة تويتر مقابل 44 مليار دولار، وغرد وقتها قائلا: تم تحرير العصفور.