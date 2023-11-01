الدفاع الروسية: القضاء على مئات الجنود وإسقاط 48 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 1040 قتيلا وجريحا، وإسقاط 48 مسيرة ومقاتلتي Su-27 على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن القوات الروسية صدت على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف هجومين أوكرانيين؛ "وبلغت خسائر العدو 245 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية، كما صدت قواتنا على محور كراسني ليمانسك هجومين وبلغت خسائر العدو 200 عسكري وتم تدمير مدافع غربية منها مدفعية AS-90 البريطاني".

وأضافت الوزارة أن خسائر أوكرانيا بلغت على محور دونيتسك 245 بين قتيل وجريح كما تم تدمير ثلاث دبابات، ببينها دبابة "ليوبارد" ألمانية ، فيما تم القضاء على 190 عسكريا على محور جنوب دونيتسك، والقضاء على 80 عسكريا وتدمير مدافع غربية على محور زابوروجيه ، كما بلغت خسائر كييف على محور خيرسون 80 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير مدافع غربية.

وأشارت إلى إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين Su-27 في دونيتسك، وإسقاط 48 مسيرة أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخاركوف وخيرسون، وإسقاط 8 صواريخ HIMARS وUragan، وقنبلة جوية موجهة من طراز JDAM