الخارجية البريطانية تعلن عبور أول مجموعة من رعاياها من غزة إلى مصر

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، عن عبور أول مجموعة من رعاياها من غزة إلى مصر عبر منفذ رفح الحدودي.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، مساء الأربعاء، إن «فرق المملكة المتحدة متواجدة على الأرض لتقديم المساعدة».

وأضافت: «سنواصل العمل مع شركائنا لضمان فتح المعبر مرة أخرى، مما يسمح بدخول المساعدات الحيوية إلى غزة وخروج المزيد من المواطنين البريطانيين بأمان».

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، إن «الجانب المصري أبلغهم بأن معبر رفح البري سيعمل غدا الخميس 2 نوفمبر، لاستكمال سفر باقي كشف الأجانب».

وذكرت الهيئة في بيان لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، أن السفر سيكون فقط لمن له اسم ضمن الكشف السابق نشره أمس.

وأفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، بدخول 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر إلى قطاع غزة اليوم، لافتًا إلى الإعداد لدخول 100 شاحنة أخرى غدًا.

