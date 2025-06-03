تكريم الموسيقار سليم سحاب في احتفالية أرواح في المدينة

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كرم الصحفي محمود التميمي الموسيقار سليم سحاب في احتفالية "أرواح في المدينة" التي تحتفل بمرور ٣ سنوات على إطلاق مشروع "القاهرة عنواني" و"بداية ليالي الأرواح" بدار الأوبرا المصرية.

وأكد التميمي أن الموسيقار سليم سحاب صاحب مسيرة مليئة بالإنجازات الموسيقية، وأنه رغم أصله اللبناني، إلا أنه مصري أصيل.

وأضاف التميمي أن أهم مشروعات الموسيقار سليم سحاب هو مشروع "كورال مصر" والذي يجمع أطفال الملاجئ الموهوبين.

من جانبه، أكد الموسيقار سليم سحاب أن علاقته بمصر والقاهرة بدأت منذ أيام غناء عبد الوهاب "إمتى الزمان يسمح الجميل وأسهر معاك على شط النيل"، وكان عمره عشر سنوات.

وأضاف سليم سحاب قائلاً: "الذي لا يحمل في قلبه جزءًا من مصر لا يُعتبر عربيًا".

وأكد سليم سحاب أن أهم إنجاز في حياته هو مشروع "كورال مصر" وقدرته على تغيير حياة الكثير من الأطفال الذين فقدوا الأمل والطموح، وعودة حبهم للحياة من خلال الموسيقى.

وحضر الحفل كل من الكاتبة "فيموني عكاشة" صاحبة كتاب "الخوجاية" الصادر عن دار الشروق، والموسيقار سليم سحاب، والكاتب عادل سيف، والكاتب وائل السمري، والكاتب محمد الششتاوي، ويقدم الحفل الكاتب الصحفي محمود التميمي.

وشهد الاحتفال إحياء ذكرى مبدع مصري كبير رحل عن عالمنا قبل سنوات، وهو الملحن إبراهيم رجب، الذي قدم للإبداع المصري إضافات هامة وعلامات راسخة في خيال الأجيال التي عاصرته.

كما تم الاحتفاء بأهم الإصدارات والأعمال الإبداعية والمبادرات الثقافية التي اعتمدت على الأرشيف الوطني المصري وتاريخ المصريين خلال السنة الأخيرة.

سلسلة "أرواح في المدينة" تأتي بالتعاون بين مشروع "القاهرة عنواني" والنشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية، ويقدمها الكاتب والباحث محمود التميمي كل شهر برعاية وزارة الثقافة المصرية.

مشروع "أرواح في المدينة" يتم فيه سرد وإعادة اكتشاف تاريخ المجتمع المصري من خلال إبحار الباحث في تاريخ الصحافة المصرية، الكاتب الصحفي محمود التميمي، عبر الأرشيف المكتوب والمرئي والمسموع للمصريين.