ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الثلاثاء إلى 62 شهيدا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر بحقهم منذ فجر الثلاثاء إلى 62 شهيدًا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى في سلسلة من الهجمات الإجرامية التي طالت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وفي أحدث المجازر، استهدف جيش الاحتلال مخيمًا للنازحين في منطقة ميناء غزة، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين بينهم أطفال، وإصابة عدد كبير، وفق ما أفاد به مصدر طبي للأناضول.

وأشار مراسل الأناضول إلى أن المخيم يضم آلاف النازحين الذين فرّوا من شمال وشرق غزة، وأن الهجوم خلّف عددًا كبيرًا من الشهداء والمصابين.

وسبق ذلك استشهاد فلسطينيين اثنين شرق مدينة غزة، بعدما استهدفتهم طائرة مسيرة للاحتلال في حي الزيتون، إلى جانب مدنيين آخرين.

وفي مجزرة مروعة صباح الثلاثاء بمدينة رفح جنوب القطاع، استشهد 27 فلسطينيًا، وأُصيب العشرات، أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية من أحد مراكز التوزيع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "حصيلة مجزرة الاحتلال بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات في منطقة العلم بمحافظة رفح ارتفعت إلى 27 شهيدًا وأكثر من 90 إصابة، بينها حالات خطيرة جدًا".

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مئات المواطنين الجوعى المتوجهين إلى مركز المساعدات التابع لإشراف الجيش الإسرائيلي برفح.

وفي منطقة "جورة اللوت" شرق خان يونس، استشهد فلسطينيان جراء قصف صهيوني، حسبما أفادت مصادر طبية.

كما استهدف الاحتلال مبنى بنك فلسطين في حي الرمال وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين، بحسب المصادر ذاتها.

وسبق ذلك قصف شمال القطاع أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل، ونُقل جثماناهما إلى مستشفى العودة الأهلي.

وفي غارتين منفصلتين، استشهد 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون؛ الأولى استهدفت منزلًا في حي الشعف شرق غزة، والثانية طالت تجمعًا للمدنيين في بلدة جباليا.

وفجر الثلاثاء، ارتكب الاحتلال ثلاث غارات جوية أدت إلى استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان؛ الأولى طالت خيمة للنازحين غرب خان يونس، والثانية شقة سكنية في حي الأمل، والثالثة شقة لعائلة النجار بخان يونس.

وفي وسط القطاع، استُشهد 3 فلسطينيين وأُصيب أكثر من 20 آخرين، إثر قصف استهدف خيمة للنازحين جنوب مدينة دير البلح.

وفي جباليا شمال القطاع، استُشهد فلسطينيان جراء قصف صهيوني، وتم نقلهما إلى مستشفى الشفاء.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الممنهج على المنازل السكنية في القطاع، خاصة في جباليا وشرق مدينة غزة، ضمن سياسة إجرامية تصاعدت وتيرتها خلال الأيام الماضية.

وتستمر قوات الاحتلال في تفجير ونسف المباني السكنية في المناطق التي اقتحمتها، لا سيما شرق خان يونس وغزة.

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل دولة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتكاب إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة، خلفت أكثر من 179 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين شُرّدوا قسرًا في ظل تواطؤ دولي وصمت عربي.